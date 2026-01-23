OM - De Zerbi : Le gros coup qui va dégoûter le PSG ?

Alexis Brunet

Lors du Trophée des champions, l’OM s’est malheureusement incliné face au PSG, laissant passer une belle occasion de remporter un titre. Toutefois la saison n’est pas terminée et le club phocéen est déterminé à mettre la main sur tous les trophées possibles, ce qui risque de ne pas plaire à l’équipe de Luis Enrique.

Cette saison, le PSG ne fera pas aussi bien que la saison dernière. Le club de la capitale s’est malheureusement incliné en Coupe de France face au Paris FC et il ne pourra pas mettre la main une nouvelle fois sur le trophée. Les Parisiens seront toutefois très motivés pour remporter toutes les autres compétitions possibles.

L’OM veut tout remporter ! Ce vendredi, Quinten Timber était présent en conférence de presse, lui qui vient de s’engager avec l’OM pour quatre ans et demi. Le milieu de terrain a déjà discuté avec Roberto De Zerbi, qui a de très hautes ambitions pour le club phocéen, ce qui ne devrait pas plaire au PSG. Les propos du Néerlandais sont rapportés par RMC Sport. « J'ai déjà parlé avec le coach, il m'a parlé de l'équipe et de vouloir gagner toutes les compétitions. On joue les premiers demain et on veut gagner. Même si je ne joue pas à Bruges en Ligue des champions, on veut gagner et se qualifier. On veut tout gagner. J'ai la mentalité d'un gagnant donc je veux pousser l'équipe, et c'est le cas pour les autres joueurs ici aussi. C'est aussi pour ça que je suis là. »