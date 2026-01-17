Zinedine Zidane à l’OM : La signature à plusieurs millions !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1992, Zinedine Zidane quittait l'AS Cannes pour poursuivre sa carrière de joueur du côté des Girondins de Bordeaux. A l’époque, le Marseillais aurait pu signer à l'OM, mais voilà que le club phocéen avait finalement fait une croix sur Zizou. Bordeaux avait alors sauté sur l’occasion pour obtenir la signature du Français moyennant quelques millions de francs.

Les fans de l’OM auraient rêvé de voir Zinedine Zidane avec le maillot phocéen. Cela n’est jamais arrivé, mais ça aurait pu être le cas. En effet, en 1992, au moment de quitter l’AS Cannes, le Français était annoncé du côté de Marseille. Ce sont finalement les Girondins de Bordeaux qui avaient raflé la mise et Rolland Courbis, l'entraîneur de l’époque, avait révélé comment ce transfert de Zizou s’était déroulé.

« Il me dit que ça devait se faire mais ça ne se fait pas » « On se retrouve pour discuter d’un joueur qui nous paraît être intéressant, avec Jean-François Daniel et dans la discussion j’avais vu médiatiquement qu’un dénommé Zinedine Zidane signait à Marseille avec Omam Biyik et je demande, pour meubler la conversation à Alain Pedretti, en lui demandant si le jeune de Marseille, Zinedine Zidane avait signé à Marseille ? Il me dit que ça devait se faire mais ça ne se fait pas. Je lui demande ce qu’est le problème, ils le trouvaient trop lent… Ah ! Trop lent… Je tape le pied d’Alain Afflelou sous la table, pas besoin de lui écraser tous les orteils pour qu’il comprenne », expliquait dans un premier temps Rolland Courbis en 2022 pour La Chaine L’Equipe.