Zidane - PSG : Voilà ce qui peut tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier continue de faire parler du côté du PSG, plusieurs noms circulent pour le remplacer, à commencer par celui de Zinedine Zidane. Néanmoins, José Mourinho pourrait bien faire de l'ombre au technicien français. Le Special One n'est toutefois pas sur le départ de l'AS Roma, sauf si...

Nommé sur le banc du PSG l'été dernier afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a dans un premier temps fait taire les sceptiques grâce à une première partie de saison aboutie. Néanmoins depuis le début de l'année, tout s'est effondré. Eliminé en huitième de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, le club de la capitale a déjà concédé sept défaites en 2023 et le titre en Ligue 1 n'est absolument pas assuré. Par conséquent, l'avenir du technicien français semble menacé.

Zidane - PSG : L’offre qui peut tout relancer https://t.co/WR09zCAp7v pic.twitter.com/Uwx16rp3dj — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Pas de discussions entre le PSG et Mourinho

Dans cette optique, le nom de Zinedine Zidane fait toujours rêver le Qatar. Mais ces derniers jours, la piste manant à José Mourinho a également été évoquée. Néanmoins, selon les informations de Dani Gil, correspondant à Paris pour Mundo Deportivo , aucune négociation n'a eu lieu entre le PSG et le Special One .

Mourinho ne quittera l'AS Roma qu'à une seule condition

Il faut dire que José Mourinho est actuellement très heureux à l'AS Roma qui est toujours en course pour une place dans les quatre premiers de Serie A, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, mais également pour remporter la Ligue Europa. Après avoir gagné la Ligue Europa Conférence la saison dernière, la Louve espère poursuivre sur la lancée à l'échelon supérieure. Et une victoire finale de la Roma n'a rien d'utopique puisqu'il faudra défier Feyenoord en quart de finale puis le vainqueur de la double confrontation opposant le Bayer Leverkusen aux Belges du Royale Union SG. Et si jamais l'AS Roma venait à remporter la C3, José Mourinho pourrait alors partir afin de quitter le club au sommet comme l'explique Dani Gil. Voilà donc la seule condition qui pourrait rendre possible l'arrivée de Mourinho au PSG.