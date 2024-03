Une grosse surprise imaginée par le RC Lens !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dauphin du PSG, Brest réalise une spectaculaire saison qui lui permet d’envisager sérieusement une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Alors qu’il s’apprête à défier la surprise bretonne, Franck Haise se montre optimiste pour la suite de la saison les concernant, saluant le travail d’Eric Roy.

Ce samedi, le RC Lens accueille à Bollaert la sensation de cette saison 2023/24, Brest, deuxième de Ligue 1 à neuf points du Paris Saint-Germain. La formation bretonne a enchaîné un 13e match de suite sans défaite en Championnat le week-end dernier contre Le Havre et peut plus que jamais se mettre à rêver de la Ligue des champions avec ses six points d’avance sur Nice, 5e au classement. Les hommes d’Éric Roy parviendront-ils à tenir leur rythme? Franck Haise en est persuadé.



« Ce que Brest vit depuis 24 journées, c'est extraordinaire. C'est mérité. On ne fait pas 46 points par hasard. Ils sont forts lorsqu'il faut l'être, dans plusieurs domaines, avec un noyau de 15 joueurs dans la continuité. Je pense qu'ils iront au bout », a confié l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse, relayé par But .

