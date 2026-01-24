«Un transfert très important» : L'OM confirme !

Très actif en coulisses après la vente de Robinio Vaz vers l'AS Roma pour 25M€, l'OM est passé aux choses sérieuses en officialisant plusieurs recrues. Interrogé sur le mercato, Roberto De Zerbi a d'ailleurs confirmé qu'un «transfert important» avait été bouclé.
Après avoir réussi à boucler la vente de Robinio Vaz vers l'AS Roma pour 25M€, l'OM s'active désormais pour se renforcer et a bouclé le transfert de Quentin Timber pour 4,5M€ en provenance de Feyenoord. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs enflammé pour cette signature.
De Zerbi confirme pour Timber
« Oui, il est déjà prêt, parce qu’il a joué tout le temps. J’attends de lui la qualité qu’il possède, ce qu’il a toujours montré : un milieu de terrain de qualité, de quantité, de course. Il vient du Feyenoord, une équipe qui sait jouer au football. C’est lui qui a voulu venir ici avec beaucoup d’enthousiasme. C’est un transfert très important », confie-t-il en conférence de presse.
«C’est un transfert très important»
De son côté, Quentin Timber s'est également emballé pour sa signature à l'OM : « Je pense que l’équipe est déjà très bonne. D’abord, je veux continuer à progresser et m’améliorer tous les jours à l’entraînement avec de très bons joueurs. Je pense que je peux aider l’équipe parce que je suis un joueur box-to-box, capable de jouer d’un côté à l’autre du milieu de terrain. J’aime attaquer, mais aussi défendre. Je pense que ma personnalité peut aussi aider le groupe et l’équipe. »