«Un transfert très important» : L'OM confirme !

Très actif en coulisses après la vente de Robinio Vaz vers l'AS Roma pour 25M€, l'OM est passé aux choses sérieuses en officialisant plusieurs recrues. Interrogé sur le mercato, Roberto De Zerbi a d'ailleurs confirmé qu'un «transfert important» avait été bouclé.

Après avoir réussi à boucler la vente de Robinio Vaz vers l'AS Roma pour 25M€, l'OM s'active désormais pour se renforcer et a bouclé le transfert de Quentin Timber pour 4,5M€ en provenance de Feyenoord. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs enflammé pour cette signature.

De Zerbi confirme pour Timber « Oui, il est déjà prêt, parce qu’il a joué tout le temps. J’attends de lui la qualité qu’il possède, ce qu’il a toujours montré : un milieu de terrain de qualité, de quantité, de course. Il vient du Feyenoord, une équipe qui sait jouer au football. C’est lui qui a voulu venir ici avec beaucoup d’enthousiasme. C’est un transfert très important », confie-t-il en conférence de presse.