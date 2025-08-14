«Un joueur spécial» rêve du PSG : Le très gros coup avec l'un des phénomènes du football français ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir bouclé ses deux premiers gros transferts de l'été avec Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG pourrait bien poursuivre son recrutement en misant notamment sur un élément offensif. Dans cette optique, la piste menant à Maghnès Akliouche a circulé ces derniers jours. Du côté de l'AS Monaco, on ne ferme d'ailleurs pas totalement la porte à un départ de ce «joueur spécial».

Après avoir attiré Bradley Barcola en provenance de l'OL en 2023, puis Désiré Doué l'année suivante qui arrivait du Stade Rennais, le PSG va-t-il confirmer cet été en s'offrant un nouveau joyau de Ligue 1. Dans cette optique, l'option la plus crédible mène au crack de l'AS Monaco Maghnès Akliouche dont l'avenir reste un certain. Le jeune milieu offensif serait même très intéressé à l'idée de rejoindre le PSG. D'ailleurs, le directeur sportif du club du Rocher Thiago Scuro a fait le point en conférence de presse, confirmant que rien n'était acté dans ce dossier.

Monaco n'exclut rien pour Akliouche « Je le dis depuis le début, Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique. Il est aussi bien installé à Monaco, donc personne n’est dans l’obligation de faire quelque chose dans sa situation. On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco », a-t-il confié, laissant donc ouverte la porte à un transfert de Maghnès Akliouche d'ici la fin du mercato.