Un joueur s’annonce à Paris : Le PSG est persuadé d’avoir trouvé le futur «meilleur milieu de terrain du monde»

Le PSG a décidé de changer de projet ces dernières années en concentrant son recrutement sur l’arrivée de jeunes éléments, ce qui a porté ses fruits. Et d’ailleurs, les Parisiens sont persuadés d’avoir trouvé un milieu de terrain qui s’imposera comme une référence dans l’avenir.

C'est l'un des transferts les plus surprenants depuis l'arrivée de Luis Campos. Recruté pour 20M€ en provenance des Corinthians en janvier 2024, Gabriel Moscardo n'a jamais porté le maillot du PSG en compétition officielle puisqu'il a enchaîné un prêt à Reims puis un second à Braga. Par conséquent, les interrogations sont nombreuses concernant l'avenir du milieu de terrain brésilien. Et pourtant, Luis Campos serait très confiant et même très ambitieux puisque Gabriel Moscardo raconte que le directeur sportif du PSG voit en lui l'un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde.

Le PSG a de grandes ambitions pour Moscardo « Bien sûr, je veux retourner au Paris Saint-Germain un jour, j'espère dès la saison prochaine, mais cette conversation avec Campos est plutôt une discussion de routine. Il est même venu à Braga pour me rendre visite, assister à des matches. C'est quelqu'un de présent, qui montre son intérêt pour mon avenir au Paris Saint-Germain, qui croit en moi, qui croit en mon football, et j'en suis très heureux », assure-t-il dans une interview accordée au média brésilien Terra.