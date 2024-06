«Un grand talent», il annonce du lourd pour le prochain transfert de l’ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ben Old pourrait marquer l'histoire de l'ASSE en devenant le premier joueur néo-zélandais à porter les couleurs vertes en Ligue 1. L'attaquant de Wellington est ciblé pour renforcer le secteur offensif, pour l'instant orphelin d'Irvin Cardona. Journaliste du New Zealand Herald, Michael Burgess a permis d'en apprendre plus sur ce joueur.

L'ASSE n'hésite pas à regarder de l'autre côté du globe pour trouver son prochain attaquant. Selon les informations de But Football Club , le club stéphanois a coché le nom de Ben Old (Wellington). Journaliste pour le New Zealand Herald , Michael Burgess a évoqué le profil de ce joueur âgé de 21 ans.

« C’est un grand espoir »

« C’est un grand espoir. Bien qu'il soit jeune et relativement inexpérimenté, nous n'avons pas produit beaucoup de joueurs offensifs avec des capacités comme les siennes, en termes de contrôle rapproché, de dribbles et de vitesse. En plus, il a un très bon pied gauche » a-t-il confié au média. Selon lui, Ben Old est en capacité d'évoluer en Europe, et notamment en Ligue 1.

Ben Old prêt à découvrir l'Europe