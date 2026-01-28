Un deuxième transfert à venir ? Le PSG annonce ce qui est prévu avec Luis Enrique !

Le mercato hivernal est ouvert jusqu’au 2 février prochain. Il reste donc encore quelques jours pour pouvoir retoucher son effectif. Du côté du PSG, on en a profité pour donner un nouveau milieu de terrain à Luis Enrique avec le recrutement de Dro en provenance de Barcelone. Cela sera-t-il l’unique transfert de ce mercato ? Du côté du PSG, on a donné des indications sur ce qui est prévu pour les jours à venir.
Il y a un an, le PSG profitait du mercato hivernal pour s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Cette fois, c’est un milieu de terrain qui a rejoint le club de la capitale. En effet, désormais, Luis Enrique pourra compter sur Dro. Alors que le jeune jeune évoluait précédemment au FC Barcelone, il a été séduit à l’idée de progresser sous les ordres de l’entraîneur ibérique. Le PSG a donc déboursé 8M€ pour s’offrir Dro.
« C’est important d’être ouvert sur le mercato »
L’une des questions est maintenant de savoir ce que le PSG a prévu pour la suite de son mercato hivernal. Quid d’un transfert après la signature de Dro ? La question a été posée ce mardi à Luis Enrique en conférence de presse. C’est alors que l’entraîneur du PSG a répondu : « C’est important d’être ouvert sur le mercato et on est encore ouvert s’il y a une opportunité ».
Un nouveau joueur du PSG après Dro ?
Luis Enrique ne dit donc pas non à un nouveau joueur au PSG d’ici la fin du mercato. Mais quelle est la position de la direction parisienne sur le sujet ? Là encore, on ne fermerait pas la porte à un deuxième transfert après celui de Dro en provenance de Barcelone. C’est ce qu’a révélé Loïc Tanzi pour L’Equipe : « Le PSG a déjà fait venir Dro, milieu offensif de 18 ans du FC Barcelone. Là, le discours des dirigeants parisiens est toujours très clair : le club est ouvert à ce qui se passe sur le mercato. Le club regarde ce qu’il se passe sur le marché. Et si jamais il y a un joueur que Campos et Enrique veulent faire venir, le PSG s’activera et fera venir au milieu et en défense centrale ».