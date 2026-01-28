Un deuxième transfert à venir ? Le PSG annonce ce qui est prévu avec Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal est ouvert jusqu’au 2 février prochain. Il reste donc encore quelques jours pour pouvoir retoucher son effectif. Du côté du PSG, on en a profité pour donner un nouveau milieu de terrain à Luis Enrique avec le recrutement de Dro en provenance de Barcelone. Cela sera-t-il l’unique transfert de ce mercato ? Du côté du PSG, on a donné des indications sur ce qui est prévu pour les jours à venir.

Il y a un an, le PSG profitait du mercato hivernal pour s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Cette fois, c’est un milieu de terrain qui a rejoint le club de la capitale. En effet, désormais, Luis Enrique pourra compter sur Dro. Alors que le jeune jeune évoluait précédemment au FC Barcelone, il a été séduit à l’idée de progresser sous les ordres de l’entraîneur ibérique. Le PSG a donc déboursé 8M€ pour s’offrir Dro.

« C’est important d’être ouvert sur le mercato » L’une des questions est maintenant de savoir ce que le PSG a prévu pour la suite de son mercato hivernal. Quid d’un transfert après la signature de Dro ? La question a été posée ce mardi à Luis Enrique en conférence de presse. C’est alors que l’entraîneur du PSG a répondu : « C’est important d’être ouvert sur le mercato et on est encore ouvert s’il y a une opportunité ».