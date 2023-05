Un crack lâche le PSG, c’est un fiasco

Hugo Chirossel

Alors qu’il était un des grands espoirs du PSG, Kays Ruiz a fait le choix de quitter le club de la capitale en 2021. Le jeune milieu de terrain aujourd’hui âgé de 20 ans est retourné au FC Barcelone, avant de rejoindre l’AJ Auxerre l’année dernière. Une expérience peu concluante, puisqu’il n’a disputé que deux rencontres avec le club bourguignon, où son comportement fait encore une fois débat.

Mécontent de son temps de jeu, Kays Ruiz avait refusé de prolonger avec le PSG en 2021. Le jeune milieu de terrain était retourné au FC Barcelone, où il n’a pas réussi à s’imposer non plus. Après moins d’un an, son contrat a été résilié et il a ensuite pris la direction de l’AJ Auxerre, qu’il a rejoint l’été dernier. Mais là encore, Kays Ruiz n’a pas réussi à se faire une place.

« Kays n’a pas eu le comportement ni le mental qu’on espérait »

En effet, Kays Ruiz n’a disputé deux deux rencontres cette saison avec l’AJ Auxerre, une en Ligue 1 et une autre en réserve. « C’est une erreur de casting. Kays n’a pas eu le comportement ni le mental qu’on espérait. À chaque contrariété, c’est difficile. Il y a eu des retards à l’entraînement et des absences injustifiés », a déclaré une source au sein du club bourguignon, dans des propos relayés par Le Parisien .

« Il a rencontré des difficultés à se mettre au rythme et à l’intensité de la L1 »