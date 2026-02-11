Un attaquant de Ligue 1 dit non à Zinedine Zidane : «J'avais donné ma parole à...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Difficile de dire non à Zinedine Zidane quand ce dernier manifeste son intérêt auprès de vous pour un transfert. Et pourtant, un attaquant qui flambait en Ligue 1 révèle avoir été contraint d'écarter la proposition de Zizou après avoir donné sa parole à un autre club.

Difficile de dire non à Zinedine Zidane, surtout lorsque l'on est un joueur français. Et pourtant, c'est ce qu'a du faire Djibril Cissé au début de sa carrière. Très impressionnant lors de ses débuts, l'attaquant formé à l'AJ Auxerre a rapidement été très convoité, notamment par le Real Madrid. Et Zizou en personne qui est venu lui faire part de l'intérêt du club merengue. Mais Djibril Cissé avait donné sa parole à Liverpool comme il s'en souvient.

La saison 2003-2004 de Djibril Cissé à l’AJ Auxerre, c’était du miel.



26 buts en Ligue 1 pour sa dernière saison avec Auxerre 👏



Efficace, rapide, puissant, grosse frappe, il était tellement redoutable ! pic.twitter.com/Nnp0Wpmovi — Raph Chader (@RaphChader) November 15, 2024

Djibril Cissé dit non à Zidane « Le Real Madrid et le Barça ont été sur moi. À Barcelone, j'avais rencontré Rijkaard, l'entraîneur de l'époque. À la place, ils ont finalement pris Samuel Eto'o. Et en 2002, le Real était chaud. Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir dans ma chambre pour me dire que le Real me voulait. Mais j'avais donné ma parole à Liverpool. Et pour moi, une parole, c'est plus important qu'un contrat. Refuser l'offre de Zizou, ça m'a quand même fait mal au cœur », racontait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2019.