Un attaquant de Ligue 1 dit non à Zinedine Zidane : «J'avais donné ma parole à...»

Difficile de dire non à Zinedine Zidane quand ce dernier manifeste son intérêt auprès de vous pour un transfert. Et pourtant, un attaquant qui flambait en Ligue 1 révèle avoir été contraint d'écarter la proposition de Zizou après avoir donné sa parole à un autre club.
Difficile de dire non à Zinedine Zidane, surtout lorsque l'on est un joueur français. Et pourtant, c'est ce qu'a du faire Djibril Cissé au début de sa carrière. Très impressionnant lors de ses débuts, l'attaquant formé à l'AJ Auxerre a rapidement été très convoité, notamment par le Real Madrid. Et Zizou en personne qui est venu lui faire part de l'intérêt du club merengue. Mais Djibril Cissé avait donné sa parole à Liverpool comme il s'en souvient.
Djibril Cissé dit non à Zidane
« Le Real Madrid et le Barça ont été sur moi. À Barcelone, j'avais rencontré Rijkaard, l'entraîneur de l'époque. À la place, ils ont finalement pris Samuel Eto'o. Et en 2002, le Real était chaud. Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir dans ma chambre pour me dire que le Real me voulait. Mais j'avais donné ma parole à Liverpool. Et pour moi, une parole, c'est plus important qu'un contrat. Refuser l'offre de Zizou, ça m'a quand même fait mal au cœur », racontait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2019.
«Refuser l'offre de Zizou, ça m'a quand même fait mal au cœur»
Un refus d'autant plus difficile que Djibril Cissé semble être un vrai fan de Zizou. A la question « quel est le joueur le plus fort que vous avez côtoyé ? », l'ancien buteur de l'AJ Auxerre n'hésite pas une seconde : « Zidane ! Techniquement très propre et un jeu tout dans la simplicité. Il n'était pas dans le show à faire dix passements de jambes qui ne servent à rien. Quand il en faisait un ou deux, généralement, ça débouchait sur quelque chose. Et il avait une souplesse de cheville hors du commun. »