Transferts - PSG : Il signe un départ canon et va régaler son monde !

Thomas Bourseau

João Neves a effectué ses débuts au PSG du haut de ses 19 ans. Remplaçant au Stade Océane, la recrue estivale à 70M€ du Paris Saint-Germain s’est directement distinguée en seconde période au Havre en signant un doublé de passes décisives pour Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Le milieu défensif annonce du lourd pour la suite.

Deuxième recrue du Paris Saint-Germain en ce mercato estival, avant que le club parisien signe Willian Pacho et Désiré Doué, João Neves a signé des débuts plus que réussis vendredi soir sur la pelouse du Havre. L’international portugais âgé de 19 ans est parvenu à servir à deux reprises ses coéquipiers afin de permettre au PSG de prendre l’avantage contre son opposition du soir est de creuser l’écart en délivrant des passes décisives à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en seconde période.

«J’espère être un très bon joueur ici et donner le meilleur»

Au micro de DAZN, quelques minutes après le coup de sifflet final qui a scellé la victoire du PSG face au Havre (4-1), João Neves s’est montré satisfait de son rendement pendant ses 45 minutes de jeu et n’a pas manqué de promettre une régularité aux supporters et au staff technique du Paris Saint-Germain. « C’est un très bon début de saison, j’espère pouvoir aider l’équipe. Mes deux passes décisives ? Le plus important c’est l’équipe je suis la pour ça. J’espère être un très bon joueur ici et donner le meilleur ».

«Je suis un joueur qui veut aider l’équipe»

Par la suite, João Neves s’est également attardé au micro de PSG TV afin de faire un point sur ses débuts officiels avec le Paris Saint-Germain. Le Portugais met notamment en avant son sens du collectif avant de briller lui-même. « Je me sentais très bien. C'était un très bon début. Le plus important, c'est que l'équipe ait gagné. Je suis un joueur qui veut aider l'équipe. La passe décisive ? J’aide Ousmane, donc oui, je suis très content de ces débuts, c'est bien ».