Transferts - OM : Un joueur échappe à Benatia, voilà pourquoi !

Eddie Nketiah a mis un terme définitif à son aventure à Arsenal. Formé chez les Gunners, l’attaquant courtisé par l’OM pendant le mercato estival a plié bagage. Cependant, l’Anglais n’a pas rejoint l’Olympique de Marseille, mais plutôt Crystal Palace. Et ce, pour des raisons qui remontent à son enfance.

L’Olympique de Marseille a offert 30M€ au RC Lens pour s’attacher les services d’Elye Wahi. Néanmoins, avant que l’international espoir français débarqué à l’OM, ce fut Eddie Nketiah la priorité estivale des dirigeants du club phocéen. Le conseiller sportif du club marseillais qu’est Medhi Benatia n’est pas parvenu à ses fins avec l’attaquant de 25 ans formé à Arsenal.

«Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement»

Eddie Nketiah a quitté Arsenal… pour rejoindre Crystal Palace. La faute à l’échec des négociations entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues londoniens concernant le prix de l’opération. Toutefois, les racines pourraient avoir pris le dessus. Le natif de Lewisham a signé à Palace, le club de son quartier. « J'ai encore des amis dans la région. Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement. Je m'y sens vraiment à l'aise. J'aime la façon dont le club est, la morale qu'il a. Je pense que j'avais juste besoin d'aller quelque part où je sentais que j'aurais l'occasion d'être sur le terrain et de progresser. Je sais que le déclic ne se fera pas tout de suite, mais tout le monde a besoin d'une plateforme pour progresser, d'essais et d'erreurs sur le terrain pour apprendre. C'est la principale raison qui m'a poussé à quitter Arsenal ».

«Le manager nous donne beaucoup de liberté pour être là où nous nous sentons à l’aise»

De plus, le coach Oliver Glasner aurait convaincu Eddie Nketiah de choisir le projet sportif des Eagles. Pour The Independent, la piste estivale de l’OM a tenu à dresser un portrait flatteur du technicien de Crystal Palace. « Le manager nous donne beaucoup de liberté pour être là où nous nous sentons à l'aise. J'ai peut-être plus de touches de balle en attaque, ce qui est ma force quand je peux dribbler et courir vers l'adversaire plutôt que de toujours jouer dos au but ».