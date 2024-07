Transferts - OM : Il met le feu au mercato, son prochain club enfin dévoilé ?

Thomas Bourseau

Sans contestation possible, Georges Mikautadze (23 ans) a été l’une des grosses attractions de la première partie du mercato français. L’OM y aurait pensé, mais l’AS Monaco avait pris une avance folle dont une visite médicale révélée par le10sport.com. Toutefois, c’est à l’OL que le natif de Lyon devrait s’engager.

Georges Mikautadze (23 ans) a vécu des mois fastes avec le FC Metz et la Géorgie depuis son départ de l’Ajax Amsterdam pendant le mercato hivernal. Avec 12 buts sur la seconde partie de saison chez les Messins et 3 réalisations en 4 rencontres disputées à l’Euro avec sa sélection, Georges Mikautadze a fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts.

Comme l’OM et Lens, l’AS Monaco est tenue en échec pour Mikautadze ?

À commencer par l’Olympique de Marseille. En quête d’un avant-centre depuis plusieurs semaines à présent, la direction de l’OM présidée par Pablo Longoria se serait penchée sur le profil de Georges Mikautadze racheté par Metz à l’Ajax Amsterdam, mais qui sera vendu avant la clôture du mercato en France le 30 août prochain. Le RC Lens a également été actif dans le feuilleton Mikautadze, mais comme l’OM, le Géorgien n’ira pas à Lens et se serait plus que jamais rapproché de l’AS Monaco avec qui le FC Metz s’est mis d’accord pour un transfert de 20M€ sans compter les 5M€ de bonus selon L’Équipe. le10sport.com vous évoquait début juillet une visite médicale passée chez le club de la Principauté.

L’OL va rafler la mise pour Mikautadze ?

En effet, cela ferait plusieurs semaines que l’OL disposerait de l’aval contractuel de Georges Mikautadze. Le natif de Lyon aimerait rejoindre son club de coeur d’après L’Équipe. Le quotidien sportif explique que l’Olympique Lyonnais espérerait pouvoir faire baisser le montant de l’opération convenue entre le FC Metz et l’AS Monaco de 20M€. Le feuilleton Mikautadze approche de son dénouement…