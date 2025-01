Transferts : La grosse opération à 60M€ qui s’offre au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain se prépare à un mercato hivernal animé, cherchant à rééquilibrer son effectif. Alors que le club envisage de se séparer de certains joueurs, l'opportunité de recruter Marcus Rashford, désormais indésirable à Manchester United, se profile. Valorisé entre 60 et 72 millions d'euros par la formation de Premier League, l'ailier anglais pourrait renforcer l'attaque parisienne.

Si le PSG désire se séparer de plusieurs indésirables durant le mois de janvier (Kolo Muani, Skriniar), de nouveaux joueurs sont également espérés dans la capitale, un défenseur axial droitier, capable de remplacer à terme Marquinhos, mais également un ailier comme vous l’avait révélé le10sport.com. Il faut dire que le club de la capitale n’a pas fait de folie l’été dernier pour palier le départ de Kylian Mbappé. Une opportunité s’offre au PSG cet hiver pour renforcer son secteur offensif.

Rashford poussé vers la sortie, le PSG serait intéressé

Cette opportunité se nomme Marcus Rashford, n’entrant plus dans les plans de Manchester United. Selon CaughtOffside, les Red Devils cherchent une porte de sortie à leur joueur, toujours dans le viseur du PSG si l’on en croit le média britannique, qualifiant Rashford de « cible concrète ». La formation de Premier League espère récupérer entre 60 et 72M€ pour l’international anglais.

« Je suis prêt pour un nouveau challenge »

Mis de côté par Ruben Amorim, Marcus Rashford a clairement ouvert la porte à un départ de Manchester United cet hiver. « Pour moi, personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau défi et les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera ‘sans rancune’. Vous n'aurez aucun commentaire négatif de ma part sur Manchester United. C'est moi en tant que personne. Si je sais qu'une situation est déjà mauvaise, je ne vais pas l'aggraver. J'ai vu comment d'autres joueurs sont partis dans le passé et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une déclaration et ce sera de ma part », confiait l’attaquant il y a quelques semaines dans un entretien accordé à Henry Winter, journaliste anglais. Reste à voir si le PSG prévoit de profiter de la situation.