Transferts : C'est terminé, l'OM l'a dégoûté !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille ne devrait plus rester le domicile de Chancel Mbemba bien longtemps. C'est du moins la tendance dessinée par La Provence. Le quotidien régional affirme que le défenseur de 30 ans ne croirait plus en ses chances d'un retour au premier plan à l'OM après plusieurs mois sur le carreau.

A l'OM, il y a eu un énorme virage de pris dans le projet sportif pendant le mercato estival. Les départs se sont succédés, certains joueurs n'entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur. Azzedine Ounahi, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout sont partis, devenus indésirables. Mais pas Chancel Mbemba.

Chancel Mbemba sur le départ ? L'Arabie Saoudite pourrait bien changer la donne pour l'OM… 🧐

Mbemba aurait mis un terme à ses espoirs à l'OM

L'international congolais est au placard depuis l'été dernier et son clash avec Ali Zarrak, le désormais ex-directeur de la formation de l'OM qui est resté le bras droit du conseiller football Medhi Benatia. Comptant inverser la tendance pendant un temps, Chancel Mbemba se serait fait à l'idée qu'il faille désormais tourner la page avec l'Olympique de Marseille d'après La Provence.

Mbemba avait refusé l'Arabie saoudite cet été !

Durant la dernière fenêtre des transferts, Chancel Mbemba avait refusé la porte de sortie saoudienne et ce, bien qu'Al-Shabab et l'Olympique de Marseille ait trouvé un accord pour un transfert de 3,5M€, toujours selon La Provence. Et maintenant ? Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination pendant le mercato hivernal.