Transferts : Ces énormes flops à plus de 100M€ sur le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Un an après son transfert à Chelsea pour plus de 100M€, Romelu Lukaku a fait son retour à l'Inter Milan. Un flop retentissant, mais qui n'est pas le premier. Dans l'histoire récente, plusieurs transferts de cette ampleur ont été un échec retentissant. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 flops les plus chers de l'histoire du football.

5) Romelu Lukaku - Chelsea - 113M€

Très clairement, Chelsea n'est pas un club fait pour Romelu Lukaku. Recruté en 2011 pour 15M€, l'attaquant belge ne va jamais réussir à s'imposer jusqu'à son transfert à Everton pour 35M€ en 2014. Et pourtant, en 2021, les Blues ne sont pas découragés pour autant et après une saison exceptionnelle du côté de l'Inter Milan, Romelu Lukaku fait son retour du côté de Chelsea qui débourse cette fois-ci 113M€ pour le rapatrier. Mais ce sera encore un échec retentissant puisqu'il n'inscrira 8 buts en Premier League et Thomas Tuchel va petit à petit le mettre à l'écart. Finalement, l'Inter Milan en profite pour boucler son retour sous la forme d'un prêt pour ce qui restera comme l'un des plus grands flops de l'histoire de la Premier League.

4) Eden Hazard - Real Madrid - 115M€

Cette fois-ci, c'est Chelsea qui fait la bonne affaire. En 2019, fort de sa stratégie de Galactiques, le Real Madrid n'hésite pas à lâcher 115M€ pour attirer Eden Hazard qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League. L'international belge débarque au sein du club merengue avec la lourde tâche de remplacer Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus un an plus tôt. Mais l'ancien ailier du LOSC va enchaîner les blessures et les prestations décevantes au point que son transfert s'apparente déjà à un énorme flop.

3) Antoine Griezmann - FC Barcelone - 120M€

En Espagne, le FC Barcelone n'est également pas en reste au niveau des flops. En 2019, le club catalan lâche en effet 120M€ pour recruter Antoine Griezmann, une somme correspondant à sa clause libératoire. Un an plus tôt, l'attaquant français s'était mis en scène dans un documentaire pour annoncer son refus de signer au Barça alors que son transfert était alors estimé à 100M€. Par conséquent, le champion du monde 2018 n'est pas particulièrement bien accueilli en Catalogne. Mais surtout, son passage sera un énorme flop. Evoluant dans le même secteur de jeu que Lionel Messi, Antoine Griezmann ne trouvera jamais sa place et retournera à l'Atlético de Madrid en 2021.

2) Philippe Coutinho - FC Barcelone - 135M€

Après avoir récupéré un chèque de 222M€ pour le transfert de Neymar, le FC Barcelone ne lésine pas sur les moyens pour remplacer le crack brésilien. Dans cette optique, Ousmane Dembélé va arriver (voir par ailleurs), mais le Barça frappe un autre très gros coup six mois plus tard en s'attachant les services de Philippe Coutinho. En janvier 2018, le meneur de jeu de Liverpool débarque pour 135M€, hors bonus, et avec une solide réputation en Premier League. Cependant, le Brésilien ne s'imposera jamais en Catalogne où il ne retrouvera jamais le niveau qui était le sien chez les Reds . Prêté une saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho quitte finalement définitivement le Barça en 2022 pour retrouver la Premier League où Aston Villa lâche 20M€ pour le recruter.

1) Ousmane Dembélé - FC Barcelone - 145M€

Le mercato estival 2017 restera comme celui de toutes les folies. Le PSG décide de lever la clause libératoire de Neymar pour 222M€, ce qui semblait impensable. Le FC Barcelone se trouve donc dans l'obligation de frapper fort pour le remplacer et décide d'investir 145M€, hors bonus, pour attirer Ousmane Dembélé. Sur le papier, ce transfert paraît logique. Le Barça remplace un ailier virevoltant par un joueur possédant un profil similaire, plus jeune, et qui sort d'une très belle saison au Borussia Dortmund. Mais dans les faits, c'est un gros flop. En cinq ans, Ousmane Dembélé a enchainé les blessures et les polémiques concernant son manque de professionnalisme.