Transferts - ASSE : Coup de théâtre pour Denis Bouanga ?

Publié le 19 juillet à 22h10 par Thomas Bourseau

Alors que le contrat de Denis Bouanga expirera à la fin de la saison prochaine à l’ASSE, Denis Bouanga n’aurait nullement l’intention d’aller au bout de son engagement envers le club stéphanois. Certes, l’option Borussia Monchengladbach s’était présentée au Gabonais. Cependant, rien ne serait encore joué pour Bouanga et il se pourrait même qu'il soit de la partie pour la reprise du championnat de Ligue 2.

Comme Romain Hamouma qui a pour sa part quitté l’ASSE pour rejoindre l’AC Ajaccio, Denis Bouanga ne devrait pas accompagner le club stéphanois en Ligue 2 la saison prochaine. En effet, le Gabonais refuserait d’évoluer dans une division inférieure à celle de l’élite française.

Un transfert en Allemagne ?

A un an de l’expiration de son contrat à l’ASSE, Bouanga pourrait prendre la direction du Borussia Monchengladbach d’après But Football Club . De plus, Denis Bouanga semblerait être emballé par la possibilité de jouer au sein du pensionnaire de Bundesliga la saison prochaine.

Denis Bouanga: dossier en stand-by qui pourrait s’accélérer fin du mois.Possibilité de le voir jouer à Dijon. N’a pas l’intention de partir libre de Sainté pr avoir une prime à la signature… que ces gens qui font circuler cette rumeur aillent piquer une tête dans l’eau. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 19, 2022

Bouanga ne veut pas partir libre