Transfert - Real Madrid : Pour ce coéquipier de Mbappé, ce sera 20M€ !

Jean de Teyssière

Habitué à avoir les meilleurs joueurs du monde à son poste, le Real Madrid vit des moments très compliqués cette saison. Le club de la capitale espagnole a perdu le match face au FC Barcelone (0-4) et se retrouve même dans une posture délicate en Ligue des Champions, dans la course au top 8. Lors du mercato d’hiver, le club madrilène pourrait s’active et la piste Ngolo Kanté prend de l’ampleur.

Lors de l’Euro 2024, Ngolo Kanté a fait partie des meilleurs joueurs de l’équipe de France. Appelé par Didier Deschamps, sa réapparition avait été l’une des surprises de la liste du sélectionneur des Bleus, lui qui n’avait plus été appelé depuis un moment. Lors de la liste du sélectionneur ce jeudi, il a d’ailleurs été appelé à nouveau.

Le Real Madrid fonce sur Kanté ?

D’après le média espagnol SPORT, le Real Madrid, tout comme Manchester United pourraient être tenté de recruter Ngolo Kanté cet hiver. L’international français, toujours en très grande forme malgré son exil en Arabie saoudite, avait déjà exprimé son envie de rejoindre l’Europe. Le coéquipier de Karim Benzema pourrait donc faire le chemin inverse.

Kanté, c’est 20M€ !

Mais le prix demandé par Al-Ittihad pourrait refroidir de nombreux clubs. En effet, le média espagnol révèle qu’une somme de 20M€ serait attendue par les dirigeants saoudiens pour laisser partir leur milieu de terrain. Le Real Madrid va devoir être convaincant pour réussir le coup Ngolo Kanté.