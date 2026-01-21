Transfert : Le PSG a déniché le nouveau Dembélé, l'annonce choc !

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola est un véritable cauchemar pour les défenses, n'ayant pas perdu sa grande capacité d'élimination. Toutefois, le numéro 29 du PSG a de grosses difficultés dans la finition. Interrogé sur l'avenir de Bradley Barcola, Laurent Perrin a osé la comparaison avec Ousmane Dembélé.

«Comme Dembélé, Barcola possède cette faculté de trouver des failles»

« Faut-il vendre Barcola, Dembelé, Zabarnyi qui ne seront pas fiables pour le futur du PSG, car Dembelé a eu son heure de gloire et des ailiers comme Barcola, mais efficaces, c'est largement trouvable ? Vous pensez vraiment ce que vous dites ou c'est de la provocation ? D'abord, c'est un peu maladroit de mélanger Zabarnyi avec Dembélé et Barcola. Barcola, (c'est) un joueur que j'adore parce que, contrairement à ce que vous dites, il n'y en a pas deux comme lui. Liverpool et le Bayern rêvent de le recruter. Il manque de précision depuis plusieurs semaines, donc les pseudo-experts du foot remettent tout en cause. Exactement comme ils mettaient en doute le talent de Dembélé quand il marquait peu, omettant sa faculté à déséquilibrer toute une défense, à éliminer un deux ou trois joueurs. Comme Dembélé, Barcola possède cette faculté de trouver des failles et de contourner un bloc. C'est un joueur exceptionnel, buteur et passeur décisif. Lui aussi est sous contrat jusqu'en 2028 et je pense que Luis Enrique et Luis Campos n'ont aucune envie de le laisser filer », a écrit Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.