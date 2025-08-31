Transfert colossal à l’OM : L'espoir renaît !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Priorité de l’OM au niveau du secteur défensif cet été, Joel Ordoñez est retenu en Belgique par le Club Bruges. Le président Bart Verhaeghe a annoncé ce samedi que le défenseur équatorien devrait rester au sein du club, tandis que Marseille aurait avancé sur une autre piste. Cependant, l’espoir serait en réalité toujours permis pour une issue positive dans ce dossier. Explications.

La fin du mercato estival devrait être enflammée pour l’OM. En effet, ce samedi, plusieurs médias ont révélé l’existence de deux accords pour Marseille, qui a négocié les prêts avec option d’achat d’Arthur Vermeeren et de Lutsharel Geertruida avec le RB Leipzig. Ainsi, la piste Joel Ordoñez semble avoir pris du plomb dans l’aile du côté de l’OM, qui avait pourtant l’accord total de l’Équatorien pour un gros transfert cet été. Président du Club Bruges, Bart Verhaeghe s’est exprimé sur la vente du défenseur de 21 ans ce samedi.

Ça bloque pour Ordoñez « Il fut un temps où il était inconcevable qu’un joueur refuse de jouer pour obtenir un transfert. Désormais, cela arrive, et en tant que footballeur, on peut comprendre ce type de réaction. Mais il faut aussi considérer les intérêts de l’institution. Dans une telle affaire, trois parties sont concernées : le joueur, le club vendeur et le club acheteur. À titre d’exemple, Ardon Jashari, qui a finalement rejoint l’AC Milan pour 34 millions d’euros (+3 millions en bonus), avait un prix fixé et rien de plus. Nous suivons cette ligne de conduite. Joel Ordonez attire de nombreux clubs, mais nous avons également été clairs avec lui », a ainsi confié le dirigeant à De Standaard.