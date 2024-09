Transfert : «C'était mon petit», cette recrue était la priorité de l'OM !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services de Pierre-Emile Højbjerg. En effet, l'international danois est arrivé à Marseille en provenance de Tottenham, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire d'environ 13M€. Interrogé sur ce transfert, Medhi Benatia a raconté toutes les coulisses.

Højbjerg a signé à l'OM

Alors que Pierre-Emile Højbjerg réussit parfaitement ses débuts à l'OM, Medhi Benatia n'a pas tari d'éloges à son égard. Le conseiller sportif marseillais a également profité de l'occasion pour raconter les dessous du transfert du milieu de terrain de 29 ans.

«Quand je suis arrivé ici, c'était un des premiers noms»

« Les coulisses du recrutement de Pierre-Emile Højbjerg ? Pierre, c'était un petit peu mon petit déjà au Bayern, et j'aimais beaucoup ce petit jeune un peu fougueux, bagarreur à l'entrainement. Il ne lâchait rien. Quand je suis arrivé ici, c'était un des premiers noms. On avait des problèmes financiers, donc ce n'était pas possible. Quand on a voulu un petit peu changer tout l'effectif, ç'a a été pour moi une priorité d'essayer de relancer le dossier. Quand on parle de Pierre, c'est celui qui bonifie les autres pour moi », a précisé Medhi Benatia lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi après-midi.