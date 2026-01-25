Transfert avec Kylian Mbappé : L’opération surprise au Real Madrid !

Alexis Brunet

Dernièrement, le Maroc s’est hissé jusqu’en finale de la CAN et certains joueurs de Walid Regragui ont attiré l’attention. Le Real Madrid serait d’ailleurs très intéressé par l’un des Lions de l’Atlas et le club de Kylian Mbappé pourrait tenter de le faire venir dès cet hiver, même si un transfert l’été prochain semble plus probable.

Pays hôte de la CAN, le Maroc a longtemps cru qu’il allait réussir à rendre heureux ces supporters. Les hommes de Walid Regragui en étaient très proches, mais ils ont finalement échoué en finale en s’inclinant en prolongation face au Sénégal à cause d’un but de Pape Gueye.

Neil El Aynaoui plaît au Real Madrid Cette compétition a toutefois permis à certains joueurs marocains de se montrer et certains ont brillé. C’est le cas de Neil El Aynaoui, qui s’est imposé comme une valeur sûre au milieu de terrain. Le joueur de l’AS Rome a d’ailleurs attiré l’œil de certaines formations et, selon les informations du journaliste Hakim Zhouri, le Real Madrid aurait même coché son nom. Le club de Kylian Mbappé souhaiterait accélérer sur ce dossier avec l’envie de boucler l’opération dès cet hiver, mais si cela n’est pas possible la Casa Blanca repassera à l’offensive l’été prochain.