Transfert au PSG : Une star répond cash !

Pierrick Levallet

Et si Dayot Upamecano débarquait au PSG à l’issue de la saison ? L’international français n’est pas fermé à l’idée d’une prolongation au Bayern Munich, où son contrat expire en juin prochain. Le défenseur central de 27 ans voudrait toutefois prendre le temps de considérer toutes les options qu’il a à sa disposition avant de prendre une décision pour son avenir.

Le PSG est déjà tourné vers le prochain mercato estival. Le club de la capitale a prévu de son montrer actif l’été prochain pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich.

Le Bayern Munich pousse pour prolonger Upamecano Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité que l’international français n’était pas opposé à une prolongation en Bavière, au contraire. Les pensionnaires de la Bundesliga pousseraient donc pour boucler le dossier le plus rapidement possible. Le PSG, de son côté, continuerait de suivre l’évolution de l’affaire.