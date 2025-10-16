Transfert au PSG : Surprise, Kylian Mbappé recale le Real Madrid ! 

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé son rêve. Il ne s'est jamais caché : le Français a toujours voulu jouer pour la Casa Blanca depuis son plus jeune âge. Ayant donc rejoint l'Espagne en 2024, Mbappé aurait pu le faire bien avant. En 2017, Mbappé avait finalement recalé le Real Madrid pour signer au PSG. A la grande surprise de Vadim Vasilyev.
C'était écrit, tôt ou tard, les chemins du Real Madrid et de Kylian Mbappé allaient se croiser. Il aura toutefois fallu attendre 2024 pour que cela arrive. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué pour que cette union se fasse beaucoup plus tôt. Dès 2017, la Casa Blanca était sur les traces du Français, alors à l'AS Monaco. Finalement, à cette époque, Mbappé avait préféré dire non au Real Madrid afin de rejoindre le PSG.
« J’étais surpris mais... »
Alors que le rêve de Kylian Mbappé a toujours été de jouer au Real Madrid, il avait donc recalé les Merengue en 2017. De quoi surprendre Vadim Vasilyev, président de l'AS Monaco à l'époque. En effet, interrogé par Sacha Tavolieri, l'ancien dirigeant monégasque a confié : « Le Real Madrid a envoyé une offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller. Il ne restait plus que le PSG dans la boucle. A partir de là, la négociation est devenue très compliquée. Surpris de voir ce refus de Kylian ? Oui, j’étais surpris mais à la fin, je comprends parce qu’il voulait y aller par la grande porte ».
« J'ai compris sa décision »
« Déjà il voulait rester en France et tout prouver ici en France. Et il voulait aller au Real Madrid, c’était son rêve, mais à cette époque, il y avait encore Cristiano Ronaldo, Bale, il était censé y aller comme remplaçant. J’ai compris sa décision », a-t-il poursuivi à propos de la décision de Kylian Mbappé de refuser d'aller au Real Madrid.