Transfert au PSG : La demande inattendue de Luis Enrique ! 

Alexis Brunet

Initialement, le PSG n’avait pas prévu de se montrer actif lors du mercato. Luis Enrique semblait satisfait de son effectif, mais il a décidé de changer ses plans en demandant au club de la capitale de recruter Dro Fernandez, le crack du FC Barcelone. Avant la fin du marché des transferts, le milieu offensif de 18 ans devrait bel et bien devenir Parisien.

Le PSG revoit ses plans. Alors qu’il se voulait plutôt calme sur le mercato, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le club de la capitale va finalement mettre la main à la poche. En effet, Luis Enrique souhaite apporter un peu de dynamisme à son secteur offensif et, selon les informations de Mundo Deportivo, il aurait demandé à ses dirigeants de tout faire pour recruter Dro Fernandez.

Dro Fernandez veut quitter le FC Barcelone Un transfert inattendu, qui a surtout étonné le FC Barcelone. Le géant espagnol souhaitait miser à l’avenir sur Dro Fernandez et avait d’ailleurs prévu de prolonger son contrat avec à la clé une revalorisation salariale. Le milieu offensif a finalement fait un tout autre choix et il espère continuer sa progression au PSG, sous les ordres de Luis Enrique, qui a l’habitude de faire confiance aux jeunes joueurs, comme c’est le cas avec Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, Quentin Ndjantou ou bien Ibrahim Mbaye du côté de Paris.