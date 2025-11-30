Transfert à l'OM : L'avertissement lâché en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement une saison à l'OM, Quentin Merlin avait rejoint le Stade Rennais l'été dernier pour environ 13M€. Cependant, l'ancien joueur du FC Nantes peine à s'imposer sous les ordres d'Habib Beye et reçoit un petit avertissement de la part de Kevin Diaz.

L'été dernier, l'OM a choisi de vendre Quentin Merlin au Stade Rennais après seulement une saison. Mais alors qu'il joue peu sous les ordres d'Habib Beye, Kevin Diaz lui lâche un petit coup de pression en lui recommandant de rapidement redresser la barre.

Quentin Merlin peine à s'impose à l'OM « Quentin Merlin, il va quand même falloir qu'il fasse attention. C'était un espoir intéressant du côté de Nantes. Après, à Marseille, clairement il a fait des bonnes choses parce qu'il a un bon pied et qu'il a des qualités. Mais à Marseille, la marche était trop haute », souligne-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.