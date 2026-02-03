«Tout le monde se gave, tout le monde est content...», le transfert qui fait halluciner Walid Acherchour

En cette fin de mercato, certains clubs n’ont pas hésité à faire des folies pour boucler des transferts. Des équipes de Ligue 1 ont notamment pu renflouer leurs caisses, à l’image du Stade Rennais qui a récupéré plus de 70M€ avec Jérémy Jacquet. Un autre deal a d’ailleurs fait halluciner Walid Acherchour.
La fin du mercato a été animée cet hiver. Certains clubs n’ont pas hésité à faire des folies pour boucler des ultimes transferts avant que le marché ne ferme ses portes. Liverpool a notamment dégainé plus de 70M€ pour s’attacher les services de Jérémy Jacquet, qui évoluait jusqu’alors au Stade Rennais. Mais c’est un autre deal qui a eu le don de faire halluciner le journaliste Walid Acherchour.
«Ça doit être génial de bosser dans le foot»
Peu convaincant, George Ilenikhena a quitté l’AS Monaco cet hiver. L’attaquant de 19 ans s’est engagé avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Et le montant du transfert a choqué Walid Acherchour. « Le football devient exceptionnel. Acheté 18M€, rien vu à Monaco... revendu 33M€ en Arabie Saoudite. Bouabré qui prend 2 transferts en 6 mois, de 12M€ et 30M€ en 15 matchs. Tout le monde se gave, tout le monde est content. Clubs, agents, joueurs. Ça doit être génial de bosser dans le foot » s’est étonné le journaliste sur son compte X.
Ilenikhena n'est pas le seul transfert qui a choqué en Ligue 1
Ce n’est pas le seul à avoir été surpris par un montant démesuré de transfert. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas manqué de commenter le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool. « Ce n’est pas parce que tu as de l’argent, des milliards et des milliards, que tu es obligé de faire n’importe quoi. Les milliards ne vont pas avec la folie, même si ça peut avoir une corrélation. N’essayons pas d’expliquer aux gens que ça peut avoir une valeur. Même le pauvre Jacquet, ça va lui mettre une pression ce transfert. C’est ridicule » a notamment confié le champion du monde 1998. Le Stade Rennais et l’AS Monaco en ont en tout cas profité pour renflouer leurs caisses.