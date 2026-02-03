«Tout le monde se gave, tout le monde est content...», le transfert qui fait halluciner Walid Acherchour

Pierrick Levallet

La fin du mercato a été animée cet hiver. Certains clubs n’ont pas hésité à faire des folies pour boucler des ultimes transferts avant que le marché ne ferme ses portes. Liverpool a notamment dégainé plus de 70M€ pour s’attacher les services de Jérémy Jacquet, qui évoluait jusqu’alors au Stade Rennais. Mais c’est un autre deal qui a eu le don de faire halluciner le journaliste Walid Acherchour.

Le football devient exceptionnel. Acheté 18m€, rien vu à Monaco.. revendu 33M€ en AS. Bouabré qui prend 2 transfert en 6 mois de 12M€ et 30M€ en 15 matchs. Tout le monde se gave, tout le monde est content. Club, agent, joueurs. Ça doit être génial de bosser dans le foot. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 2, 2026

«Ça doit être génial de bosser dans le foot» Peu convaincant, George Ilenikhena a quitté l’AS Monaco cet hiver. L’attaquant de 19 ans s’est engagé avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Et le montant du transfert a choqué Walid Acherchour. « Le football devient exceptionnel. Acheté 18M€, rien vu à Monaco... revendu 33M€ en Arabie Saoudite. Bouabré qui prend 2 transferts en 6 mois, de 12M€ et 30M€ en 15 matchs. Tout le monde se gave, tout le monde est content. Clubs, agents, joueurs. Ça doit être génial de bosser dans le foot » s’est étonné le journaliste sur son compte X.