Succession de Mbappé : L’histoire va se répéter pour le PSG ?

Arnaud De Kanel

En quête d'un successeur à Kylian Mbappé sur son aile gauche, le PSG et Luis Enrique avaient fait de Khvicha Kvaratskhelia leur priorité en début de mercato estival. Très vite, le Napoli avait fait barrage comme lors du dossier Victor Osimhen. Et une fois encore, le club italien pourrait prolonger son joueur, rendant son transfert au PSG impossible.

Le PSG était confronté à son défi le plus important des dix dernières années sur le mercato, à savoir trouver un successeur à Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. La saison passée, le club de la capitale avait essayé d'anticiper en tentant de recruter Victor Osimhen. Or, le Napoli s'était montré extrêmement gourmand pour son attaquant, bloquant ainsi son départ avant de le prolonger quelques mois plus tard. Cet été, le PSG est revenu vers le Napoli, non pas pour Osimhen mais pour Khvicha Kvaratskhelia. Le but étant de mettre la main sur un joueur capable de faire des différences mais beaucoup moins scoreur qu'Osimhen. Mais le scénario s'est répété.

Le PSG va revenir à la charge pour Kvaratskhelia

Malgré les demandes exorbitantes du Napoli, le PSG garde l'espoir d'attirer Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien figure en haut de la short-list de Luis Enrique qui apprécie énormément son profil. Or, le Napoli a l'intention de prolonger son attaquant comme le club italien avait pu le faire pour Victor Osimhen.

Kvaratskhelia va prolonger, comme Osimhen avant lui

D’après le quotidien italien Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia serait en passe de prolonger son aventure avec le Napoli avant la fin du mois de septembre. Bien que son contrat actuel le lie déjà au club napolitain jusqu'au 30 juin 2027, l'ailier gauche pourrait ajouter deux années supplémentaires à son engagement. Une décision qui montrerait la confiance réciproque entre le joueur et la direction, sous la houlette d'Antonio Conte, désireux de s'assurer les services de l'un de ses éléments clés sur le long terme. Mais avec ce nouveau contrat, on voit mal comment le Napoli pourrait revoir ses prétentions à la baisse. Le PSG va donc encore s'obstiner à recruter un joueur qui sera à nouveau bloqué par son club lors des prochains mercatos. A moins de signer un chèque avec de nombreux zéros...