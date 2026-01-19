Séparation avec Mbappé, c'est déjà le coup de foudre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a rejoint l'OL cet hiver en prêt jusqu'à la fin de la saison en espérant montrer ses belles qualités. Le Brésilien n'a pas mis longtemps avant de faire parler, marquant un but pour sa première. D'ailleurs il semble avoir su s'adapter au groupe lyonnais, lui qui a pu retrouver un compatriote là-bas.

Dimanche, Endrick a disputé son premier match de Ligue 1 avec l'OL, réussissant à délivrer une passe décisive. Le Brésilien a même été désigné homme du match, bien le signe que son intégration à Lyon s'est parfaitement déroulée. Le joueur de 19 ans y a trouvé une équipe soudée où l'entente semble parfaite. C'est ce qu'il a souligné face à la presse.

Endrick à l'OL, c'est le coup de foudre Considéré comme une pépite lors de son recrutement au Real Madrid en 2024, Endrick n'a pas pu vraiment confirmer dans un effectif bouché. Le joueur brésilien vit très bien son arrivée à Lyon, lui qui s'est déjà trouvé de nouvelles relations. « Quel est le joueur dont vous êtes le plus proche dans le vestiaire ? Abner, beaucoup. Afonso (Moreira) aussi. Mais c'est une équipe très soudée. Tout le monde travaille ensemble. Tout le monde donne son avis, comme on dit au Brésil. Je suis très heureux d'en faire partie. On fait des blagues. On rit » explique-t-il en zone mixte dimanche d'après des propos rapportés par L'Equipe.