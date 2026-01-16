Roberto De Zerbi quitte l'OM : «Il va mettre le feu !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré des résultats en dents de scie, Roberto De Zerbi convainc à l'OM qui tient enfin un coach visiblement prêt à s'imposer sur le long terme. Cependant, le nom du technicien italien circule du côté de Manchester United où Rio Ferdinand l'attend de pied ferme pour sa capacité à «mettre le feu».

Arrivé il y a un an et demi à l'OM, Roberto De Zerbi entamera-t-il une troisième saison sur le banc marseillais ? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, mais le fait que le banc de Manchester United soit libre en vue de la saison prochaine relance les débats. Et pour cause, le technicien italien est très apprécié au sein de la direction des Red Devils. D'ailleurs, la légende du club mancunien, Rio Ferdinand, valide totalement cette idée.

De Zerbi à Manchester United : Ferdinand dit oui ! « Plus encore que quelqu’un comme Thomas Tuchel, même si Tuchel ferait aussi partie de mes premiers choix, c’est De Zerbi que j’irai chercher comme nouveau coach. Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un vrai entraîneur, quelqu’un qui sait faire travailler ses joueurs et les faire jouer », assure-t-il dans son podcast avant de poursuivre.