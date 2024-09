Real Madrid : Un nouvel entraineur pour Mbappé ? Il vend la mèche

Arnaud De Kanel

En quittant le PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a découvert un nouvel entraineur en la personne de Carlo Ancelotti. Mais alors qu'il ferait l'objet d'une offre XXL du Golfe, l'entraineur italien a mis les choses au point concernant son avenir. Et visiblement, il n'est pas près d'arrêter sa carrière.

Qui dit nouveau club dit nouvel entraineur pour Kylian Mbappé qui n'a pas emmené Luis Enrique dans ses valises au Real Madrid. Ainsi, le Français évolue sous les ordres de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison et ça devrait continuer encore un certain moment.

Équipe de France : Deschamps est déjà lâché par Mbappé ? https://t.co/2KWNLKewh6 pic.twitter.com/9fX3KSc5WH — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Ancelotti écarte la retraite

A 65 ans, Carlo Ancelotti est plus que jamais installé confortablement sur le banc du Real Madrid. Le Mister a le soutien de tout son vestiaire mais aussi de ses dirigeants qui comptent sur lui au moins jusqu'en 2026. Ancelotti résiste donc à Zinédine Zidane et Xabi Alonso, deux candidats à sa succession, et pourrait continuer encore quelques années.

«Je continuerai jusqu’à ce que le feu que j’ai pour le football soit éteint»

« Je me vois continuer à entraîner longtemps. Je continuerai jusqu’à ce que le feu que j’ai pour le football soit éteint », a déclaré Carlo Ancelotti dans le cadre de l’événement 'México Siglo XXI’ de la Fondation Telmex. Si les résultats sont encore là, on voit mal comment le Real Madrid pourrait décider de ne pas le prolonger...