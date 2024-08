Real Madrid : Mbappé imite Cristiano Ronaldo et réalise son rêve

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Avant l’Euro 2024, le Real Madrid a officialisé le transfert libre du capitaine de l’équipe de France. Le champion du monde 2018 portera le numéro 9 pour sa première saison chez les Merengue, comme un certain Cristiano Ronaldo. Le natif de Bondy réalisera ainsi l’un de ses rêves d’enfance.

Le feuilleton a duré presque une année entière. Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé faisait parler de lui sur le mercato. Son avenir au PSG était très incertain puisqu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat. Et en mai dernier, le champion du monde 2018 a fini par annoncer qu’il allait quitter les Rouge-et-Bleu. Quelques jours plus tard, le Real Madrid a officialisé son transfert libre.

Mbappé réalise son rêve au Real Madrid

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé a toujours rêvé de porter un jour le maillot du Real Madrid. Mais l’ancienne superstar du PSG convoitait aussi le numéro 9 pour pouvoir marcher dans les pas d’un certain Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l’équipe de France idolâtrait le quintuple Ballon d’Or lorsqu’il était plus jeune. Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a fini par réaliser son rêve cet été en signant chez les Merengue.

Un programme à la Cristiano Ronaldo en préparation ?

L’international français sera désormais très attendu. Le Real Madrid aurait d’ailleurs prévu un programme d’entraînement spécifique pour Kylian Mbappé. Antonio Pintus sera chargé de remettre le capitaine de l’équipe de France en forme. Le préparateur physique merengue aurait ainsi concocté un programme similaire à celui de Cristiano Ronaldo. À suivre...