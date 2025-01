Real Madrid : Annoncé pour entraîner Mbappé, il lâche sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon la presse espagnole, Carlo Ancelotti, sous contrat jusqu’en juin 2026, aurait l’intention de partir à la fin de la saison et son successeur serait déjà tout trouvé, puisqu’il s’agirait de Xabi Alonso. Ce dernier était d’ailleurs présent en conférence de presse ce lundi et a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant sur le banc madrilène.

Prolongé jusqu’en 2026 en décembre 2023, Carlo Ancelotti n’aurait pas l’intention d’honorer son contrat. C’est en tout cas ce qu’a assuré Onda Cero ce lundi, annonçant que le technicien italien comptait quitter le Real Madrid à la fin de la saison et son successeur se nommerait Xabi Alonso.

« Je ne peux rien dire »

« Le Real Madrid ? Vous n'avez pas perdu de temps (rires). Je ne peux rien dire, nous sommes au milieu d'une saison et tous les clubs ont de grands objectifs. Je pense à atteindre les nôtres. Le match est très important et je me concentre là-dessus », a répondu Xabi Alonso en conférence de presse, avant d’affronter l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. « Les questions sur le Real ? Je ne me suis pas préparé, cela ne me dérange pas et cela ne me surprend pas non plus. Mais je ne pense qu'à l'Atlético. »

« L'affection reste et cette relation est inoubliable »

Xabi Alonso a tout de même évoqué le lien fort qu’il a avec le Real Madrid, où il a joué entre 2009 et 2014 : « Le temps passe, mais l'affection reste et cette relation est inoubliable. Le lien est très fort, ça a été une très belle période en tant que joueur. Ce furent des années intenses, il était difficile d'obtenir ce que nous voulions, mais ça restera. »