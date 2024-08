RC Lens : Son transfert capote, nouvelle catastrophe à venir ?

Arnaud De Kanel

Le RC Lens était en passe de boucler une très belle vente. En effet, le club artésien s'était mis d'accord avec l'AS Monaco pour le transfert de Neil El Aynaoui. Or, un problème au genou détecté lors de la visite médicale a fait capoter le deal. Pire encore, s'il venait à se faire opérer, le Marocain pourrait être éloigné des terrains pendant 7 mois. Le monde est en train de lui tomber sur les épaules.

Neil El Aynaoui, l'une des révélations de la saison passée du côté du RC Lens, a connu une ascension fulgurante, notamment grâce à ses premières apparitions en Ligue des champions. Tout semblait en place pour un transfert vers l’AS Monaco, mais à la surprise générale, l'opération a finalement capoté dans les ultimes instants.

Monaco détecte un problème à la visite médicale

Le RC Lens et l'AS Monaco avaient scellé un accord pour le transfert de Neil El Aynaoui. Initialement réticent à l'idée de quitter l'Artois, le joueur marocain s'était finalement laissé convaincre par le projet monégasque. Tout semblait réuni pour que l'opération se concrétise, et sa signature dans le Nord paraissait imminente. Cependant, un contretemps inattendu est survenu lors de la visite médicale : un souci au genou a été détecté, contraignant les dirigeants monégasques à faire marche arrière et à annuler leur offre

Un diagnostic qui a choqué à Lens

Pour le joueur, c’est un véritable coup dur. Selon L’Équipe, le genou de Neil El Aynaoui pourrait nécessiter une opération, ce qui le tiendrait éloigné des terrains pendant environ sept mois. Un diagnostic qui a tout de même surpris les Sang et Or qui se montrent beaucoup moins pessimistes que leurs homologues monégasques et écartent une quelconque opération. En effet, Will Still pense même pouvoir compter sur son joueur entre la fin août et début septembre. Les Monégasques ont peut-être usé de ce prétexte pour se rabattre sur Lamine Camara, recruté quelques jours après l'annulation du deal conclu avec Lens.