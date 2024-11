Rabiot claque la porte du PSG, ça «lui a vraiment fait du bien»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant intégré le club de formation du PSG en 2010, Adrien Rabiot a ensuite réussi à se faire une place en équipe première aux côtés des plus grandes stars. Avec 227 matchs au compteur sous le maillot parisien, l’international français sera resté jusqu’en 2019, date de son départ de la Juventus. Rabiot n’ayant pas vécu des derniers mois faciles au PSG, s’en aller n’a peut-être pas été un mal selon les dires de Miralem Pjanic.

Nouveau joueur de l’OM, Adrien Rabiot a ainsi retrouvé le championnat de France après 5 saisons en Italie. C’est en 2019 que le milieu de terrain s’est engagé avec la Juventus après une fin d’aventure très compliquée au PSG. Mis à l’écart par le club de la capitale pendant plusieurs mois, Rabiot a attendu la fin de son contrat et s’est ensuite engagé avec la Vieille Dame.

« Partir à l’étranger lui a vraiment fait du bien, sur un plan personnel »

A la Juventus, Adrien Rabiot a notamment côtoyé Miralem Pjanic. Pour 1899 L’Hebdo, le Bosnien est revenu sur l’arrivée du Français au sein de la Vieille Dame et son départ du PSG, confiant : « C’est un joueur français qui n’avait connu qu’un seul club, là où il a été formé, celui de sa région natale. Il était peut-être dans sa zone de confort. Le public français aussi ne l’a pas jugé à sa juste valeur, en sous-estimant le fait qu’un garçon de son âge s’impose dans une équipe aussi forte et avec autant de très bons joueurs que Paris. En plus, c’est plutôt rare depuis que le Qatar a racheté le club. Sauf qu’avec l’habitude, quand ça se passe sous nos yeux, on se rend moins compte de l’impact et de l’importance des choses. Partir à l’étranger lui a vraiment fait du bien, sur un plan personnel ».

« Il a rejoint le meilleur club italien, où l’exigence est au sommet »

« Il a rejoint le meilleur club italien, où l’exigence est au sommet. Malgré une très forte concurrence, il s’est vraiment imposé grâce à ses qualités. Il a appris. Sa mentalité de professionnel a fait la différence en arrivant. C’est un bonne, un mec simple à vivre, tout à fait normal dans un groupe. Et sur le terrain, tu peux toujours compter sur lui », a ensuite ajouté Pjanic.