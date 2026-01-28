Quelques millions de plus pour un transfert : Le joli coup du PSG

Sous l’impulsion de Luis Enrique et de Luis Campos, le PSG privilégie maintenant le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. L’été dernier, le club de la capitale avait par exemple fait venir Renato Marin, qui n’a que 19 ans. Les dirigeants parisiens viennent d’ailleurs de boucler un autre coup de la sorte et ils n’ont pas hésité à débourser un peu plus d’argent que prévu.
La stratégie du PSG sur le mercato a complètement changé en quelques années. Auparavant, le club de la capitale cherchait à miser sur des stars internationales pour mettre la main sur la Ligue des champions rapidement. Les dirigeants parisiens ont finalement réussi à enfin mettre la main sur la C1, mais en axant le recrutement sur des jeunes joueurs à très fort potentiel.
Le PSG met la main sur Dro Fernandez
Initialement, le PSG n’avait pas prévu de se montrer actif sur le mercato cet hiver, mais le club de la capitale a saisi une opportunité. Mécontent de son temps de jeu au FC Barcelone, Dro Fernandez s’est officiellement engagé avec Paris lundi. Le milieu offensif de 18 ans a signé un contrat de quatre ans et demi et il portera le numéro 27.
Le PSG n'a pas levé la clause libératoire de Dro
Le contrat de Dro Fernandez au FC Barcelone était accompagné d’une clause libératoire à 6M€. Finalement, le PSG a payé environ 2M€ de plus pour l’attirer et le journaliste Fabrice Hawkins a dévoilé pourquoi lors de l’After Foot. « Il avait une clause de départ à 6M€. C’est pour ça que le Barça voulait vite le faire signer pour mettre une clause à 100-200M€. 6M€, sauf que ça n’arrangeait pas toutes les parties. La clause fonctionne différemment en Espagne, c’est le joueur qui doit payer la Ligue. Sauf que quand on fait ça en droit français, le PSG doit donner les 6M€ à Dro, c’est considéré comme du salaire et c'est imposé au prix fort. Le PSG, c’était moins avantageux pour eux de payer la clause plutôt que de s’entendre avec le Barça sur une indemnité de 8M€ et donc éviter la clause + les charges et les impôts. » Un coup malin réussi par les dirigeants parisiens.