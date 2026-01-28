Quelques millions de plus pour un transfert : Le joli coup du PSG

Alexis Brunet

Sous l’impulsion de Luis Enrique et de Luis Campos, le PSG privilégie maintenant le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. L’été dernier, le club de la capitale avait par exemple fait venir Renato Marin, qui n’a que 19 ans. Les dirigeants parisiens viennent d’ailleurs de boucler un autre coup de la sorte et ils n’ont pas hésité à débourser un peu plus d’argent que prévu.

La stratégie du PSG sur le mercato a complètement changé en quelques années. Auparavant, le club de la capitale cherchait à miser sur des stars internationales pour mettre la main sur la Ligue des champions rapidement. Les dirigeants parisiens ont finalement réussi à enfin mettre la main sur la C1, mais en axant le recrutement sur des jeunes joueurs à très fort potentiel.

Dro Fernández commits to Paris Saint-Germain until 2030. ✍️



The 18-year-old Spanish midfielder, who will wear number 27, has signed a contract with the Rouge & Bleu until 2030. ❤️💙



🔗 https://t.co/rUCeOQVuQu pic.twitter.com/pkxIOhxucZ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 26, 2026

Le PSG met la main sur Dro Fernandez Initialement, le PSG n’avait pas prévu de se montrer actif sur le mercato cet hiver, mais le club de la capitale a saisi une opportunité. Mécontent de son temps de jeu au FC Barcelone, Dro Fernandez s’est officiellement engagé avec Paris lundi. Le milieu offensif de 18 ans a signé un contrat de quatre ans et demi et il portera le numéro 27.