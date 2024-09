PSG : Verratti, Neymar… Mbappé fait des victimes XXL au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG, le Qatar avait fait d’énormes promesses à l'international français, notamment en ce qui concerne le mercato. Quelles étaient alors ces garanties proposées à Mbappé ? Visiblement, cela ne serait pas un hasard si Marco Verratti et Neymar ont été vendus par le PSG à l’été 2023 si l’on en croit Jérome Rothen.

L’été dernier, le PSG avait décidé de faire un grand ménage parmi ses stars. Le club de la capitale voulait en finir avec le bling-bling. En ce sens, en fin de contrat, Lionel Messi et Sergio Ramos sont partis librement. Neymar et Marco Verratti ont eux été vendus respectivement en Arabie saoudite et au Qatar. En ce qui concerne le Brésilien et l’Italien, ils n’entraient plus du tout dans les plans du PSG et de Luis Enrique. Mais voilà que Kylian Mbappé ne serait pas forcément étranger à tout cela…

« Il a donné une stratégie au club »

Kylian Mbappé serait-il derrière les départs de Neymar et Marco Verratti au PSG ? Sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué un possible lien, confiant : « Je ne dis pas que c’est Mbappé qui a fait le recrutement, mais il y a eu une ligne directrice. Quand tu te sépares en très peu de temps de Verratti, de Neymar, de tous les joueurs qui dans le vestiaire ne parlaient pas français mais une autre langue, c’est qu’il a donné une stratégie au club. Mais le problème c’est que le club l’a suivi ».

« Mbappé a demandé à faire le ménage »

Comme cela avait pu être révélé au cours des derniers mois, dans le clan Neymar, on estimerait que Kylian Mbappé serait bel et bien derrière le départ du Brésilien du PSG. « Mbappé a demandé à faire le ménage. Neymar a eu l’impression qu’on avait mis Kylian derrière une vitre blindée, comme intouchable. Et qu'il pensait : “fuck tout le monde” », lâchait-on dans l’entourage de Neymar.