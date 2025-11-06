PSG - Transfert : Le gros coup de 2026 est déjà annoncé !

Très discret durant le mercato estival, le PSG subit actuellement de plein fouet sa décision. En effet, avec la cascade de blessures actuelles au sein de son effectif, le club de la capitale rencontre des difficultés. De quoi pousser le PSG à recruter cet hiver ? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, un gros coup est déjà confirmé.
La méthode Luis Enrique n'est pas facile à assimiler. Désiré Doué ou encore Bradley Barcola peuvent en témoigner puisqu'il leur a fallu une demi-saison pour s'acclimater au style de jeu de l'entraîneur du PSG. Et cela pourrait également être le cas d'Illia Zabarny, recruté pour 66M€, bonus compris l'été dernier, et qui peine à convaincre pour le moment. Mais Dominique Séverac, journaliste du Parisien, assure que l'Ukrainien sera très fort en 2026.
Zabarnyi, le renfort du PSG en 2026 ?
« Recruter cet hiver ? Au fond, je ne sais pas. Et prendre qui ? Une recrue, c'est souvent un nouveau pays, une nouvelle langue et surtout de nouveaux principes de jeu. Si on prend Barcola puis Doué, ils ont eu besoin de 5 à 6 mois avant de digérer les consignes de Luis Enrique », confie-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Zabarnyi sera à mon sens très fort en 2026»
« C'est le temps qu'il faudra à Zabarnyi qui sera à mon sens très fort en 2026. Donc si vous recrutez un élément le 15 janvier et qu'il a tout assimilé le 15 juin, ça n'a pas grand intérêt. Sauf si vous prenez un cador, comme Kvara. Mais des Kvara, il n'y en a pas chaque année à acheter au mercato. Donc oui, pourquoi pas recruter, mais qui et pour faire quoi ? », ajoute Dominique Séverac.