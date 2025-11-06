PSG - Transfert : Le gros coup de 2026 est déjà annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret durant le mercato estival, le PSG subit actuellement de plein fouet sa décision. En effet, avec la cascade de blessures actuelles au sein de son effectif, le club de la capitale rencontre des difficultés. De quoi pousser le PSG à recruter cet hiver ? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, un gros coup est déjà confirmé.

La méthode Luis Enrique n'est pas facile à assimiler. Désiré Doué ou encore Bradley Barcola peuvent en témoigner puisqu'il leur a fallu une demi-saison pour s'acclimater au style de jeu de l'entraîneur du PSG. Et cela pourrait également être le cas d'Illia Zabarny, recruté pour 66M€, bonus compris l'été dernier, et qui peine à convaincre pour le moment. Mais Dominique Séverac, journaliste du Parisien, assure que l'Ukrainien sera très fort en 2026.

Zabarnyi, le renfort du PSG en 2026 ? « Recruter cet hiver ? Au fond, je ne sais pas. Et prendre qui ? Une recrue, c'est souvent un nouveau pays, une nouvelle langue et surtout de nouveaux principes de jeu. Si on prend Barcola puis Doué, ils ont eu besoin de 5 à 6 mois avant de digérer les consignes de Luis Enrique », confie-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien avant de poursuivre.