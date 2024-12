PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé est tout pardonné !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, Kylian Mbappé était tout proche de s’engager avec le Real Madrid. Alors que le Français était attendu par tout le monde en Espagne, à la dernière minute et à la surprise générale, il a prolongé au PSG. De l’autre côté des Pyrénées, on en a alors voulu à Mbappé, mais cela semble aujourd’hui de l’histoire ancienne.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Casa Blanca dès 2022. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec le PSG, on l’annonçait déjà chez les Merengue. Mbappé aurait alors dû débarquer libre, mais finalement, au terme d’un gros forcing du Qatar, il a accepté de prolonger son contrat avec le PSG.

« J’ai été très blessé »

En Espagne, on est alors tombé de très haut avec ce faux bond de Kylian Mbappé. Tomas Roncero fait partie de ceux qui en ont voulu à l’ex-joueur du PSG, mais ce n’est aujourd’hui plus le cas. Pour le podcast Nude Project, le journaliste espagnol a confié dans un premier temps : « Disons que je l'aimais et qu'il m'a laissé allongé devant l'autel dans un manière douloureuse. (...) J’ai été très blessé par lui ».

« J’avais du mal à le croire »

Mais aujourd’hui, Tomas Roncero a donc pardonné Kylian Mbappé. « C'est vrai que depuis qu'il était petit, son rêve était de jouer au Real Madrid et j'avais du mal à le croire, ils lui mettaient beaucoup de pression. L'émir du Qatar, Al-Khelaifi, Macron, sa famille... Tout le monde lui disait “tu ne peux pas nous laisser, tu es de Paris” », a-t-il ajouté sur Mbappé.