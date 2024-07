PSG - Real Madrid : «Il l’a fait, il y est», Mbappé a choqué ses proches !

Thomas Bourseau

Le PSG a perdu le meilleur buteur de son histoire et ce, en tant qu’agent libre qui s’en est allé du côté du Real Madrid. L’idylle entre les deux parties a officiellement débuté cet été avec une présentation historique au Santiago Bernabeu. Et à en croire les propos de sa mère, ce rêve qui l’a animé depuis sa plus tendre enfance s’est enfin réalisé. Même ses proches n’y croyaient pas.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire d’amour a débuté le 3 juin 2024 par le biais des annonces des deux parties de leur collaboration jusqu’en juin 2029. Pourtant, au vu de l’affection qu’ils se portent l’un pour l’autre, Mbappé aurait pu déposes ses valises chez le vainqueur de 15 Ligues des champions bien plus tôt. En décembre 2012, à l’occasion d’un stage, un jeune Mbappé avait fait des tests à Valdebebas. Au terme de la saison 2016/2017 et de son éclosion aux yeux de l’Europe avec l’AS Monaco, Mbappé a dit oui au PSG plutôt qu’au Real Madrid qui l’avait pourtant grandement courtisé.

«Kylian, son rêve, il en a fait un objectif»

Kylian Mbappé a enfin décidé de rejoindre le « club de ses rêves », comme il l’annonçait sur les réseaux sociaux le 3 juin dernier. Et c’était son grand objectif comme sa mère Fayza Lamari l’a confié au Parisien. « Je crois que c’est pour ça que je pleurais mardi. Kylian, son rêve, il en a fait un objectif et il s’est toujours donné les moyens de l’atteindre ».

«Tous nos amis, tous les gens qui l’ont côtoyé petit se sont tous dit : Punaise, il l’a fait, il y est»

« Il a eu de la chance, aussi. Mais la chance, elle se provoque. Mardi, je n’étais pas la seule à être émue. Tous nos amis, tous les gens qui l’ont côtoyé petit se sont tous dit : Punaise, il l’a fait, il y est ». a conclu Fayza Lamari qui en plus d’être la mère de Kylian Mbappé, gère également ses intérêts. Il n’y a plus qu’à vivre son rêve à fond pour le capitaine de l’équipe de France.