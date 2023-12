PSG/OM : Il lâche une réponse pour son transfert

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes, du côté du PSG et de l’OM, il est notamment question de la possibilité de faire venir un nouvel élément au poste d’arrière gauche. Et si la solution était trouvée en Ligue 1 ? Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt des Parisiens et des Marseillais pour Quentin Merlin. Alors que ce dernier évolue aujourd’hui au FC Nantes, il a mis les choses au point pour son avenir.

Après avoir recruté Bradley Barcola lors du dernier mercato estival en provenance de l’OL, le PSG pourrait continuer à piocher au sein de certains clubs de Ligue 1. Selon les dernières rumeurs, les Parisiens regarderaient notamment au LOSC avec Leny Yoro et Lucas Chevalier. Mais ça ne serait pas tout… En effet, on a également pu voir certaines rumeurs à propos d’un intérêt du PSG pour Quentin Merlin. Et le joueur du FC Nantes aurait la cote du le marché des transferts puisque son nom a également été associé à l’OM. Quid alors de l’avenir de Merlin, sous contrat jusqu’en 2026 avec les Canaris ?



Vente OM : Le plan de l’Arabie Saoudite est annoncé ! https://t.co/vPV8xEmt5o pic.twitter.com/j8CusUKUyh — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

« Je me sens très bien ici »

Dans un entretien accordé à Fun Radio , Quentin Merlin a mis les choses au point à propos de son avenir. Le joueur du FC Nantes a alors fait savoir : « Je me sens très bien ici. J’ai la chance de jouer dans mon club formateur où je m’entends très bien avec tout le monde. J’ai la chance aussi d’avoir ma famille et mes amis qui sont très proches de moi. C’est une force que tout le monde n’a pas la chance d’avoir. Commencer une carrière proche de sa famille, c’est rare. On va continuer la saison et après, on verra la suite. Mais pour le moment, je me sens très bien ici ».

Les supporters du FC Nantes décisifs ?