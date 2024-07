PSG : Mbappé jubile encore après son transfert au Real Madrid

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Après avoir passé sept ans de sa carrière au PSG, le capitaine de l’équipe de France a refusé d’y prolonger et a finalement signé libre chez les Merengue. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs été présenté au Santiago Bernabéu ce mardi, dans une cérémonie qui a réuni plus de 80 000 personnes. Le natif de Bondy se dit très heureux de débarquer enfin dans la capitale espagnole.

«J'ai un nouveau pays qui essaie de m'adopter»

« Je suis super content d'être là et je veux juste profiter et faire de mon mieux. J'ai un nouveau pays qui essaie de m'adopter et qui m’a super bien accueilli. J'essaie de mettre toute mon énergie pour être heureux et d'être bon ici en Espagne » a d’abord expliqué Kylian Mbappé dans un entretien accordé à France Info.

«Le joueur est concentré sur un nouveau défi»

« Il y a une chose à faire minimum, c'est gagner. Ça c'est sûr, mais après je pense que c'est être naturel, de faire vivre des émotions. Je pense qu’on reste dans la mémoire des gens en faisant vivre des émotions mais je ne me mets pas de pression sur ça. [...] J’ai toujours su dissocier l’homme du joueur. Le joueur est concentré sur un nouveau défi » a ensuite ajouté la nouvelle superstar du Real Madrid. Reste maintenant à voir si son aventure dans la Casa Blanca sera un franc succès, ou si au contraire Kylian Mbappé ne parviendra pas à s’imposer. Seul le temps nous le dira.