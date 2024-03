PSG : Le Real Madrid recalé par Deschamps pour Mbappé ?

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le rejoindre à partir de l’été prochain, le Real Madrid réfléchit au moment où il pourra le présenter en grandes pompes au Santiago Bernabeu. Ce qui pose problème, en raison du calendrier des deux clubs, d’autant plus que l’Euro 2024 va arriver rapidement après cela. Et la Casa Blanca sait que Didier Deschamps risque de ne pas le libérer avant le début de la compétition.

Au Real Madrid, on réfléchit déjà au bon moment pour présenter Kylian Mbappé. Ce dernier arrivera l’été prochain en provenance du PSG et la Casa Blanca se demande quelle date serait la plus propice pour la présentation de l’international français au Santiago Bernabéu.

Mercato - PSG : Mbappé va débloquer un gros transfert ? https://t.co/zmHd5QmQQv pic.twitter.com/D65HkwWHaB — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Le Real Madrid embêté pour la présentation de Mbappé

Ce qui, comme indiqué par AS , pose un problème. En effet, le PSG disputera son dernier match de championnat le 18 mai à Metz, tandis que pour le Real Madrid, cela sera le 26 mai contre le Betis Séville. Il y aurait donc du temps pour présenter Kylian Mbappé après, mais les deux clubs sont encore engagés en Ligue des champions et pourraient se rencontrer en finale, le 1er juin. Tant que lui et le PSG seront encore en compétition, le Real Madrid n’envisage pas de présenter l’attaquant âgé de 25 ans.

« Ce n'est pas facile pour eux de l'accepter… »