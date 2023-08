PSG : Le mercato de Mbappé réglé «à 99%»

Thibault Morlain

Tout au long de l’été, l’avenir de Kylian Mbappé a fait énormément parler. Alors qu’on a longtemps parlé d’un possible transfert pour le numéro 7 du PSG, voilà que la tendance est aujourd’hui à le voir rester avec l’effectif de Luis Enrique. Et même du côté de l’Espagne, on annonce que Mbappé va faire cette saison sous le maillot du PSG.

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025, le PSG était prêt à s’en séparer durant ce mercato estival. On a alors beaucoup parlé d’un transfert au Real Madrid. Mais à quelques jours de la fin du marché des transferts, Mbappé n’a toujours pas bougé du club de la capitale. Et il ne devrait d’ailleurs pas quitter le PSG à la dernière minute.

« A 99%, je pense qu’il va rester »

Journaliste pour AS , Andres Onrubia a en effet expliqué, rapporté par Bernabeu Digital : « A 99%, je pense qu’il va rester, mais ça laisse 1% de possibilités qu’il rejoigne le Real Madrid. C’est un feuilleton où il ne faut rien considérer comme acquis, surtout quand on voit les acteurs ».

Des négociations en cours entre le PSG et Mbappé ?