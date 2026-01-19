PSG : Le coup de pression à 100M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son prochain mercato estival. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur un certain Enzo Fernandez. L’international argentin serait vu comme une bonne option pour renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique. Chelsea s’est toutefois montré très clair au sujet de ses exigences pour le transfert du joueur de 25 ans.

L’hiver s’annonce calme au PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas spécialement recruter en janvier. En revanche, les dirigeants parisiens devraient être actifs l’été prochain. Les Rouge-et-Bleu sembleraient même déjà préparer leur recrutement pour le mercato estival.

Le PSG garde un oeil sur Enzo Fernandez Ces derniers temps, le nom d’Enzo Fernandez a notamment été évoqué du côté du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2032 à Chelsea, l’international argentin pourrait venir renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique. Les champions d’Europe 2025 auraient toutefois pris un coup de pression pour le joueur de 25 ans.