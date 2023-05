PSG : Coup de tonnerre pour Messi, un accord est trouvé !

Jean de Teyssière

Libre à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Lionel Messi est en passe de retrouver son club du FC Barcelone. Arrivé en 2000 en Catalogne, Leo Messi avait du le quitter en 2021, lorsque le club était en impossibilité financière de le prolonger. Mais alors qu'un contrat XXL l'attend en Arabie Saoudite, une grande annonce peut venir rassurer les fans du Barça et de Messi : l'idylle va continuer.

La semaine dernière, l'AFP annonçait que Lionel Messi et le club saoudien d'Al-Hilal s'étaient mis d'accord pour s'engager mutuellement la saison prochaine. Le contrat à la clé était XXL puisqu'il était question d'un salaire annuel de 500M€. Mais tout pourrait très vite basculer pour le numéro 30 du PSG.

Messi veut revenir au Barça

D'après la journaliste de FOX Argentine , Veronica Brunati, Lionel Messi veut à tout prix quitter le PSG et revenir au FC Barcelone. Pour lui, ce retour en Catalogne n'est pas lié à des raisons économiques mais sentimentales.

Accord de principe entre Messi et le Barça

Veronica Brunati affirme également qu'un accord de principe entre le FC Barcelone et Lionel Messi aurait été trouvé. Si la Pulga recevra un salaire moins important que celui qu'il touche au PSG et qu'il aurait pu toucher en allant en Arabie Saoudite, c'est justement à cause des raisons évoquées plus haut. La Liga aurait donné son feu vert au plan de viabilité du FC Barcelone, qui sera officiellement approuvé le 19 mai prochain. En outre, le Barça a demandé à la Ligue de lui fournir un document attestant de la possibilité d'inscrire Lionel Messi pour ne pas voir se reproduire son départ en 2021. Tic tac...