PSG - 35M€ : Luis Enrique provoque un gros transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a expliqué Luis Campos, le PSG a rapidement compris que les négociations avec Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, dans l’optique d’une prolongation allaient être compliquées. Le club en a alors informé Luis Enrique et ce dernier s’est dit ouvert à un changement de gardien, avec un profil correspond plus à son style de jeu.

« C’est un ensemble de circonstances qui nous a fait arriver à cette décision. » Dans Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, Luis Campos a donné ses explications sur le départ de Gianluigi Donnarumma. À un an de la fin de son contrat, l’international italien a été transféré à Manchester City, alors que le PSG l’avait déjà remplacé par Lucas Chevalier.

« On est obligé de trouver des solutions si on n’arrive pas à trouver un accord avec Gigio » « Quand la structure qui l’accompagne demande un salaire niveau PSG d’avant, pas l’actuel… Notre politique est très liée au mérite. Tu gagnes plus quand tu mérites plus. Des variables dans la rémunération ? Oui, aussi, par exemple. On a pris du temps pour discuter la question Gigio. En même temps, on est obligé de trouver des solutions si on n’arrive pas à trouver un accord avec Gigio », a expliqué Luis Campos.