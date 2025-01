Pogba - OM : Après Rabiot, Greenwood lui déroule le tapis rouge !

Thomas Bourseau

Et si Paul Pogba connaissait sa première expérience professionnelle française à l'OM ? L'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus est libre de tout contrat et sur le chemin du retour après sa suspension pour dopage qui prendra fin en mars prochain. Adrien Rabiot lui avait déjà ouvert la porte de l'OM à la fin de l'année civile et Mason Greenwood en a fait de même pour Téléfoot.

En octobre dernier, le Tribunal Arbitral du Sport annonçait la réduction de la suspension de quatre ans de Paul Pogba pour utilisation d'une substance dopante, à seulement 18 mois au final. Dès lors, les rumeurs ont fusé sur son avenir puisqu'à compter du mois de mars, Pogba sera libre de retrouver les terrains dans le club de son choix et non de la Juventus. En effet, le club turinois a rompu le contrat le liant au champion du monde jusqu'à l'été 2026 en novembre dernier.

De quoi permettre à Adrien Rabiot d'alimenter les bruits dans la presse concernant l'éventuelle signature de Paul Pogba à l'OM. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, ex-coéquipier de Pogba à la fois à la Juventus et en équipe de France, ne mâchait pas ses mots en décembre dernier pour DAZN.

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir ».

Ce dimanche, TF1 a diffusé une entrevue avec Mason Greenwood par le biais de l'émission Téléfoot. Ancien compère de Paul Pogba à Manchester United, l'actuel numéro 10 de l'OM est sur la même longueur d'onde qu'Adrien Rabiot au sujet du feuilleton Pogba et d'un potentiel dénouement heureux à l'Olympique de Marseille.

« Pogba ? C'est un homme super, professionnel qui m'a pris sous son aile à Manchester United et s'est occupé de moi. C'est un joueur de haut niveau que n'importe quelle équipe en Europe adorerait avoir. Et s'il venait ici, ce serait bien ».