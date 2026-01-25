OM - Transfert à 23M€ : La catastrophe à l'étranger ! 

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait réalisé de nombreux transferts, autant dans le sens des arrivées que des départs. Le club phocéen avait d’ailleurs vendu un joueur important à un cador européen contre la somme de 23M€ et le transfert ressemble déjà à une catastrophe. Son équipe souhaiterait déjà s’en séparer et un départ dès le mercato hivernal serait dans les tuyaux.

Comme lors de chaque mercato estival, l’OM rentre en ébullition. Pablo Longoria a l’habitude de réaliser une ribambelle de transferts et l’été dernier c’était encore le cas. Le président marseillais n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour renforcer quantitativement et qualitativement l’effectif de Roberto De Zerbi, mais il a également réalisé de belles ventes.

Luis Henrique a rejoint l’Inter Milan pour 23M€ Très en vue la saison dernière avec l’OM, Luis Henrique avait décidé de ne pas rester une année de plus à Marseille. Souhaitant franchir un cap dans sa carrière, le Brésilien avait alors rejoint l’Inter Milan, qui avait déboursé environ 23M€ pour se l’offrir. Un investissement loin d’être rentable pour le moment, car le joueur de 24 ans n’a pas inscrit le moindre but avec la formation italienne. Il a seulement délivré une passe décisive, le 6 décembre dernier contre Côme (4-0).